今天颱風遠離，降雨趨緩，花東仍有局部短暫陣雨，中南部山區留意午後雷陣雨；氣象專家提醒，未來一周台灣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展，山區午後有陣雨或雷雨，也會擴展至部分平地。

輕度颱風瑪娃清晨2時中心在台北東北東方680公里之海面上，向日本南方海面快速遠離，對台灣天氣的影響漸小。今天花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，中南部山區留意午後局部短暫雷陣雨；氣溫方面，北部及東半部高溫31至33度，中南部達35度以上，南高屏近山區或河谷有36度以上高溫機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，未來一周台灣處在熱力不穩定的條件下，容易有強對流發展。周六、日（3、4日）南部及東南部水氣較多，有局部陣雨，其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，可能擴展至部分平地並持續至晚間。

下周一、二（5、6日）各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨；下周三、四（7、8日）南部及東南部有局部陣雨，其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨。