去年3月，美國晶片大廠英特爾（Intel）高調宣布將在德國東部的馬德堡（Magdeburg）打造大型晶圓廠，原本規劃今年上半年動工，最近卻傳出預算大幅增加，德國政府對補貼有異議。

德國「商報」（Handelsblatt）今天引述官方知情人士報導，英特爾打算將投資額從170億歐元追加到270億歐元（約新台幣9000億元），開口要求高達100億歐元（約合新台幣3300億元）補貼，讓德國政府感到為難。

參與談判官員指出，追加預算在預料之中，但英特爾在意的顯然是爭取到最高額度補貼，德國政府內部因此出現雜音，總理府和經濟部都贊成，但財政部表態反對。

報導說，為留住英特爾，德國經濟部正與能源業者談判，希望為英特爾爭取到更優惠的電價。

英特爾發言人證實將追加預算，不過不願對具體投資金額表示意見，僅強調有必要與德國政府一起找出解決方法，預計6月中與德國官員談判。

報導指出，英特爾顯然打算在德國廠採用艾司摩爾（ASML）新一代的高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）光刻機，這款先進製程的新設備每台要價數億歐元，預計2025年前後開始交貨。

按照英特爾的最新規劃，德國廠的動工日期將延後到2024年，預計2027年或2028年才開始量產。