長聖在第八屆「經濟部國家產業創新獎」中，獲得了「績優創新企業獎」，成為唯一一家在該領域獲獎的企業。

長聖在本次獲獎中的主要成就是憑藉旗下兩大核心免疫細胞和幹細胞技術平台，在細胞治療領域的雙軌布局以及特管辦法所需的新藥開發中的細胞產品委託製造(CMO)方面的卓越表現。在新藥開發方面，長聖是細胞製備生物技術公司中進行臨床試驗最廣泛且項目最多的公司之一，目前有7項新藥臨床試驗計劃正在進行中。

此外，長聖在細胞委託製造方面也深耕布局，是國內在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量以及與合作醫院的合作方面領先同行的生物技術公司之一。

截至112年4月17日，衛福部已核准142個免疫癌症治療案件，其中長聖佔45個（佔所有核定項目的32%）。借助其與16家合作醫院的合作，長聖提供多種細胞治療產品並已超過600名病患採用，帶動台灣上中下游再生醫療產業鏈。