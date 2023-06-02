證期局副局長張子敏表示，TDR為表彰外國公司股票權利的憑證，屬於前財政部證管會依證交法第6條授權，於1987年9月12日發布的900號公告有價證券範圍，符合憲法授權明確性要求。

張子敏進一步指出，證交法對各類證券不法行為的構成要件及刑事責任均有明確規定，符合罪刑法定主義及刑罰明確性原則，為金管會一致主張。台灣高等法院就TDR炒作案的二審判決理由，認定TDR屬於主管機關核定受證交法規範的有價證券，與金管會見解相同。

而台灣高等法院認為，戴銘昇、郭土木、王志誠等3名鑑定人對TDR的相異見解，僅以法律字義為據，未探究TDR的經濟實質，更與主管機關及證券發行交易市場中的關係人認知相悖離，並無可採。因此，TDR屬於證交法規範的有價證券，業經司法實務判決再次肯認。

張子敏指出，外界指稱金管會未修正證交法、恐有侵害人權之虞或偽造文書等說法，均與事實不符。而不法炒作TDR對資本市場秩序及交易公平影響甚鉅，依法訴追刑事責任以保障投資人權益，為金管會維護資本市場公平正義的一致立場。