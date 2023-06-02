證期局副局長張子敏表示，澳豐基金並非國內合法登記的基金，依規定不可銷售及私募。而在台銷售澳豐基金的兆富公司，僅是在經濟部註冊登記的投資顧問公司，並非合法的投信投顧或境外基金總代理，金管會2015年以來接獲7次民眾陳情，並移送檢調偵辦。

張子敏指出，北檢2020年10月底對兆富公司負責人曾奎銘等7人提起公訴，台北地方法院今年5月12日依違反投信投顧法及非法銷售境外基金，判決4個月至2年3個月有期徒刑、併科罰金50～500萬元不等。

據法院判決書記載，兆富公司非法帶客戶至國外開戶，2014年前8月時澳豐基金投資人共286人、投資金額達3764萬美元。雖然兆富公司等7人已經一審判決，但由於尚未判決確定，因此經濟部尚未註銷兆富公司登記。

據金管會統計，目前20多家已回報的銀行、保險、證券、期貨、投信業者，均未投資澳豐基金與澳豐金融集團。不過，共有8家上市、5家上櫃公司投資澳豐基金踩雷，已於去年第四季及今年首季陸續認列損失。

張子敏指出，上市櫃公司投資金融商品應依內控程序辦理，證交所及櫃買中心在查核公司內控程序、並對財報進行實質審閱時，會針對上市櫃公司損失金額較重大項目，了解公司相關內控程序是否正常。

張子敏強調，為防範金融詐騙事件，金管會與檢警調等相關司法機關均已建立密切連繫及合作管道以利深化合作，並已督導相關公會、業者及周邊單位持續強化投資詐騙等違法案件之情資蒐集，以協助警政署或司法單位辦理相關案件。

而金管會自2021年以來已持續發布新聞稿，提醒投資理財應洽詢合法業者辦理，以免落入詐騙陷阱，張子敏再次呼籲國人投資境外基金，應透過合法銷售機構、確認投資標的合法性，可至金管會及相關公會專區、或反詐騙諮詢專線（2737-3434），查詢合法業者名單等資訊。