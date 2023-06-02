泰山近7年來經營權紛爭不斷，市場派的龍邦5月31日召開股臨會全面改選董事，順利取得過半席次，公司派詹家經營權拱手讓人。對於股東關心先前董事會決議配發現金股利4元是否如期發放，主持股東會的龍邦董事長劉偉龍表示，將衡量最大利益後再做決定。

泰山5月5日公告董事會決議擬配息4元，預計7月6～10日間停止過戶、7月17日發放。對於龍邦取得泰山經營權後將重新評估股利政策，證期局副局長張子敏表示，目前泰山尚未公布相關重訊，已請證交所持續注意後續發展情形並妥適因應。

張子敏指出，法律並未規定上市櫃公司不能變更股利政策，但必須符合3大條件。由於上市櫃公司調整股利政策可能影響投資人決策，若確實有意變更股利政策，應先審慎評估對投資人及市場影響，並經董事會決議、並在股東會追認通過。

同時，上市櫃公司若確定變更股利政策，依法須在原訂停止過戶日12個營業日前公告。以泰山7月6日停止過戶為例，最遲須在6月16日中午前公告。張子敏說明，此規定主要考量可能涉及投資人放空回補需求，要讓投資人有時間可預先準備因應，減緩對市場衝擊。

張子敏表示，雖然股利政策並非不能變更，但投資人已執行投資決策，變更可能會有投資人因此出現不利損失，強調公司必須「審慎評估」。至於此舉是否涉及操作股價，則屬於假設性問題，證交所已有監視機制，對此有相應機制可處裡。