一名擁有5.6萬粉絲的正妹YouTuber佳濃，近日從加拿大回來台灣，39天胖了3公斤，等於13天就多1公斤，讓她忍不住大嘆要好好正視這個問題，引起網友熱烈討論，不少人認為她依舊很漂亮，但有不少粉絲驚呼，胖3公斤全都胖對地方了，好像比以前豐滿，似乎更性感了。

正妹YouTuber佳濃昨天在IG上發文分享，從加拿大回台39天胖了3公斤，平均下來13天就胖1公斤，這個速度可以說是相當驚人。看了看自己20歲時候的照片，讓她忍不住大嘆，該好好正視變胖這件事情了。

貼文引起網友討論，「看成39公斤，感覺你很瘦啊，遇到美食就吃吧」、「台灣真的瘦不了」、「開心才會肥，等想減自然會瘦啦」、「還是一樣很漂亮！」

不少網友看了照片則說，照片看起來根本不胖，感覺都胖對地方了，好像比以前還要更加豐滿？「胖對地方就放心啦」、「這樣剛好」、「這樣好看多了」、「太辣了吧」、「胖了依然甜美、性感，超迷人的」。