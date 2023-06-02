國立海洋大學一再發生教授霸凌學生事件，曾任基隆地檢署檢察長的台灣高檢署主任檢察官陳宏達日前向教育部長潘文忠、海大校長許泰文等人陳情，期盼解決海大霸凌問題，結果教育部置若罔聞，海大校長更是透過管道要陳宏達「退一步海闊天空」，陳宏達2日質疑本案被「吃案」，如同《人選之人》劇集「海大版」，並引用該劇金句向教育部及海大喊話「我們不要就這樣算了，好不好？」

陳宏達說，他因在海大進修博士學位，發現海大校園霸凌嚴重，除海法所許姓教授外，尚有機械與機電工程系林姓教授，被學生投訴長期遭其辱罵、當眾毆頭、打耳光損壞眼鏡，甚至丟麥克風、逼學生當傭人，霸凌長達5年，林因在研究室當眾動粗，才正式浮上檯面，海大少數恐怖教授惡行並非單一偶發事件。

陳宏達表示，他日前以海法所許姓教授霸凌事件，向教育部長潘文忠、海大校長許泰文等人陳情，結果教育部對此置若罔聞，許校長則透過單位主管傳達希望他能「退一步海闊天空」，還說「學校實在經不起這麼多負面新聞，多諒解學校的經營不容易」，此說法與《人選之人》劇中描寫黨務主管阻擋調查黨工遭性騷擾情節簡直如出一轍，他對於校長處理校園霸凌態度竟如此消極護短，難以置信。

他指出，《教師法》明文規定「霸凌學生，造成其身心嚴重侵害」應予解聘，且終身不得聘任為教師，這是強制規定，並沒有裁量空間，亦非屬大學自治的範疇。

他說，台灣高等法院已判決海法所許姓教授須賠償葉姓女研究生3萬元，但校方未作任何處置，仍然裝聾作啞、官官相護，致許教授迄今仍氣焰囂張對待學生。另機械與機電工程系林姓教授，海大教評會只決議停聘2年，就是因為校方一再縱容，才導致霸凌問題難以終結。

陳宏達認為，校園霸凌「零容忍」絕非口號，建議教育部對海大霸凌事件必須結合政風人員組成專案小組，升高調查層級，依法深入調查，追懲失職人員行政責任，並公開向社會報告調查結果。

他強調，學生都有不受師長及同學霸凌的絕對權利，教育部、海大必須研擬具體有效改善校園霸凌措施，並確實達成。

陳宏達感慨說，校園並非法外世界，法治社會必須在法定規範程序下，才能讓學生有安定純淨的學習空間，而非任由教師人治、恣意妄為，影響學生對老師的尊敬與信賴，更嚴重打擊年輕學子身心，海大作法豈符教育之道，更有愧大學自治精神。