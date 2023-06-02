宜蘭陳姓男子3年前透過網路認識3名少女，他分別引誘或恫嚇她們拍攝裸照，他還與其中一名少女從事性行為，台灣高等法院駁回上訴，考量陳男犯後坦認犯行之犯後態度，並已部分受害少女達成和解，依對未滿14歲之女子為性交罪等罪判囚6年10月，可上訴。

陳男2021年在臉書Messenger與一名少女聊天，於聊天過程中引誘對方拍攝裸露胸部等身體隱私部位照片供其觀看，再加以恐嚇「還有照片先給我看」、「在裝死沒關係，讓你照片感恩大家看」」讓她心生畏懼。

陳男用同樣方式恫稱另一名少女 「裝死沒關係，我就放」、「放了，自己去跟妳媽解釋」，並傳送少女先前拍攝裸露上半身之猥褻照片，脅迫對方再拍攝裸露猥褻行為之電子訊號，然未能得逞。

陳男以臉書聯繫一名國小女學生外出，對她為性交行為後，以此脅迫 「我就讓妳把柄公開」、「不甘我的事，我就是要完整，就不會公開」、「看妳要讓同學看」，恫嚇D女製造拍攝裸露胸部、下體之猥褻照片。