儘管是眾所皆知，PSG（巴黎聖日耳曼）總教練加堤（Christophe Galtier）在1日記者會中，宣布阿根廷球王梅西（Lionel Messi）將在本季結束之後離隊，結束2年法甲之旅，「我很榮幸能執教歷史上最優秀的球員，希望他在王子公園的最後一場比賽，能夠受到最熱烈的歡迎。」

梅西2021年離開效力17年的巴薩隆納，生涯首度離開西甲加盟PSG，來到新天地後的57場比賽中，攻入22球、30次助攻，但今年5月初梅西因為沒有經過PSG同意，擅自跑到沙烏地阿拉伯而缺席團隊訓練，這也導致雙方關係走向惡化，梅西離隊謠言四起。

對於梅西的下一站，普遍有2種說法，一種是接受沙烏地聯賽球隊希拉爾2年12億歐元報價，還有就是到美國足球大聯盟效力。根據西媒報導，巴薩隆納仍沒有放棄迎回梅西的可能，但就算皮克（Gerard Pique）、布斯克茲（Sergio Busquets）、阿爾巴（Jordi Alba）等人陸續離隊，巴薩仍必須減少約1億歐元的支出才能簽下梅西。

雖然無緣在歐冠聯賽和法國盃更進一步，部分PSG球迷將原因怪罪於梅西，批評他在世界盃奪冠後無心戀戰，但加堤仍對梅西本季的表現給予肯定，「梅西一直是這賽季重要的成員之一，我認為那些批評他的聲音是沒有道理的，能在整個賽季執教他是我的榮幸。」4日凌晨，PSG將在主場迎戰克萊蒙，將成梅西身穿大巴黎球衣的最後一役。