金管會指出，三商壽2018年投資台灣50反1 ETF時，由時任總經理核准修訂內規、增列至「符合避險目的時排除計入投資限額」的例外管理規範，卻未詳實評估分析避險策略，未提報投資管理及風險管理委員會討論審議，亦未建立相關風控及分層負責權限規定。

保險局副局長蔡火炎指出，三商壽新增反1 ETF投資額度應屬重大投資，但僅由公司權益投資部簽報經投資長或總經理核定，對於內部實質決策評估及形成過程均未留存其他紀錄，不利決策當責性，且未分析風險管理部意見，權益投資部即獲核准新增投資額度。

同時，三商壽為抵銷反1 ETF投資虧損而投資正向ETF，不僅均非董事會同意的計畫資產配置內容，亦未妥善評估原規畫投資反1 ETF是基於避險，將正向ETF出清實現收益時，未同步處分反1 ETF投資部位，且將部分部位置於非避險項目，導致總額多次超越上限。

蔡火炎指出，三商壽投資台灣50反1 ETF期間曾出現大幅虧損、已達公司鎖定停損條件，但時任董事長3次核准延長例外不執行停損期間，爾後又由時任董事長4度延長，已違反內部可延長次數規定，董事會亦未即時要求權責單位通盤檢討損失原因及停損機制。

金管會也發現，三商壽對投資長及經營主管的績效衡量標準，端視對公司每股盈餘（EPS）及資本適足率（RBC）貢獻，形同誘使投資人員大量利用反1 ETF增加投資獲利狀況，不利落實風險控管。

蔡火炎指出，三商壽投資反1 ETF相關損失，已陸續反映在稅前損益及金融資產評價損失上，近年虧損很大部分原因是投資反1 ETF所造成。鑒於違規情節嚴重、屬於內控重大疏失，依違反保險法裁罰三商壽480萬元，並要求依比例原則釐清並檢討相關投資決策人員責任。

由於三商壽時任總經理張鎮坤、投資長洪永聰、董事長陳翔玠、副董事長翁翠君均已離職，金管會表示，時任總經理及投資長決策角色明確，即使離職也要適當處理、可做人事註記或永不錄用，時任董事長及副董事長是否涉及相關責任，則由該公司釐清評估。