股王信驊在最新公告的上櫃公司2022年財務報告員工薪酬資訊中，以員工平均年薪達455.2萬元、搶下上櫃公司第一名，一口氣從去年的第八名直接升到第一，也市上櫃半導體業者中唯一年薪超越400萬的公司。

信驊去年營收52.1億元、年增加43.21%；稅後純益21.06億元、年增加60.4%，每股EPS高達55.72元，獲利創下新高。全年毛利率 65.09%。信驊日前股東會也通過每股配發現金股利45元，配息也為歷年最大手筆。

信驊在BMC(遠端伺服器控制晶片)居全球領導地位，市占率逾7成，儘管短線產業在宏觀因素逢壓下，但長線趨勢依舊樂觀，隨著上半年供應練庫存消化告一段落後，目前隨著下游客戶營收逐步回升，信驊下半年業績有望回溫。

除穩定BMC業務外，信驊也前進台北國際電腦展Computex，首次展出cupola360全新應用，正式將cupola360產品線自以往的視訊會議推廣到智慧工廠等工控領域，不僅讓信驊產品線更加齊全，也積極培養BMC業務之外的另一股營運支撐。