健身網紅「麵包包」3年前自曝罹患胰臟癌第4期，後來靠運動改善病況，抗癌故事激勵不少人，沒想到全是一場騙局，她昨坦承說謊裝病；輔仁大學附設醫院家庭醫學科主治醫師許書華對此感到瞠目結舌，並指麵包包最不該挑了「癌王」胰臟癌來編故事，大家普遍知道胰臟癌的預後不佳，轉移後平均存活期僅約1年，5年存活率為3％，「如果本質是天大謊言，怎麼可能不翻車？」

麵包包3年前自爆胰臟癌第4期，但仍不放棄運動，時常在IG貼出健身照片及影片鼓勵癌友，沒想到近日有網友發現她PO的落髮、治療、流鼻血等照片，疑似是網路抓的。麵包包趕緊將貼文全刪除並道歉，「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年。」

許書華在臉書發文直言，「我認真感到瞠目結舌，居然連生病罹癌這般大事也能拿來編故事造人設，網路世界的『成名15分鐘』竟能令人如此瘋魔。」

她表示，麵包包千不該萬不該挑了個賈伯斯都不敵的「癌王」胰臟癌來編故事，「老實說這編輯難度超高耶！」大家普遍知道胰臟癌的預後不佳，因為胰臟癌早期大部分沒症狀，近6成患者初次確診就已經是末期，當胰臟癌轉移後，病人須接受化療治療，但平均存活期僅約一年，5年存活率為3％。

許書華表示，「末期才發現，拖很久還沒有說掰掰，真的難免引人好奇並生疑，想一瞧有什麼蹊蹺或接受什麼治療。如果本質是天大謊言，怎麼可能不翻車？」