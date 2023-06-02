巴西總統魯拉提名他的私人律師馬丁斯為聯邦最高法院大法官人選，引起反對派批評，稱「總統與律師關係太過密切」，可能損害公共行政客觀原則。

馬丁斯（Cristiano Zanin Martins）現年47歲，畢業於聖保羅天主教大學（PUC-SP）法律系，專攻訴訟法和商業法，尤其擅長複雜糾紛和大型司法重整案件。

然而，馬丁斯在為魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）辯護方面的勝利，使他成為過去5年來巴西法律界的領軍人物之一。

由於聯邦最高法院在公認的困難訴訟中取消對魯拉的定罪，魯拉得以再次參選總統並開始第三任期。

馬丁斯自2013年以來一直擔任魯拉的律師，在魯拉一生中最困難的時刻陪在他身邊，所以贏得魯拉的信任，現在被提名大法官，被指為其法律生涯的頂峰。

馬丁斯與魯拉的關係密切，他的妻子是巴西著名律師泰謝拉（Roberto Teixeira）的女兒瓦萊斯卡（Valeska Zanin Martins），而泰謝拉與魯拉之間有超過40年的友誼。

馬丁斯現年47歲，這意味著他可以在聯邦最高法院服務28年，直到75歲強制退休。

里約FGV基金會暨里約州立大學（UERJ）教授、憲法和行政法專家科博（Wallace Corbo）表示，儘管馬丁斯很年輕，但他並不是被提名的最年輕大法官，並且符合憲法規定提名所需的所有要求。

科博指出，反對派的批評並非針對馬丁斯本人，而是他和魯拉的關係密切，聲稱這一提名可能會損害公共行政的客觀原則。

馬丁斯並非第一個曾為總統辯護的大法官提名人選。聯邦最高法院最新一名大法官曼東薩（André Mendonça）任國家綠政總署署長時，也曾為巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）辯護。

批評魯拉提名馬丁斯的不僅僅是右翼和魯拉的反對者。部分左翼人士以及魯拉政府成員對這一提名亦持保留態度。其中一個主要問題是，馬丁斯在勞動法、稅法等魯拉所屬政黨非常關心的重要問題上，相關立場不為人所知。

此外，提名馬丁斯也無助於聯邦最高法院的多樣性，今天巴西最高法院大法官只有兩名女性，沒有黑人。（編輯：陳承功）