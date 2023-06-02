上櫃婚禮服務業者「大略國際控股有限公司」（大略-KY）前董事長兼總經理梁競偉，因股票上櫃後股價暴跌，涉嫌於2016年9月至2017年12月間利用大批人頭戶以高買低賣、相對成交等沖洗式手法炒高大略股價，期間賣出3900多張股票，得款2.3億。台北地檢署今年3月依《證券交易法》操縱股價罪通緝梁，調查局已將梁列為「外逃通緝犯」名單，2日公布相關資料，呼籲民眾提供訊息協助緝捕。

依據調查局資料，梁競偉疑於2020年3月10日潛逃大陸，北檢今年3月22日發布通緝。

網路資料指出，大略國際控股有限公司（大略-KY）成立於2011年8月，為大陸經營全套婚禮服務業者，整合婚紗攝影、喜宴會所、婚禮策略、婚顧服務等一站式婚禮服務，營運以大陸上海及西安地區為主，在上海提供「維多利亞」品牌的婚宴會所及經營「呈色LISA」婚紗攝影品牌，另在西安經營「台北莎羅」婚紗攝影品牌，旗下有4間飯店、1間婚禮會所。

大略2013年間投資成立上海水蓮天餐飲公司，2016年旗下自創餐飲品牌「伙房水產」於上海正式營運，另於2017年第二季開幕第二分店。

檢調查出，梁競偉以薩摩亞商華龍國際投資、大略國際集團、SINO ENGINE等3家公司實際控制大略-KY公司，大略-KY2015年12月上櫃股價每股162.5，但掛牌一個月後即跌破每股100元，梁因大略-KY在大陸業務需大量資金，且大略-KY股權過半集中於華龍3家公司，為避免大量出脫手上持股致股價加速下跌，與前稽核主管兼代理發言人林亨杰合謀炒作自家公司股價。

梁與林2人自2016年9月21日至2017年4月26日間，以高買低賣、相對成交方式，炒作大略-KY股價，另從2017年4月26日至2017年12月7日間，炒高大略-KY股價，製造大略-KY股票交易活絡假象，吸引投資人進場買股。

梁在2016年9月21日至2017年12月7日炒股期間，合計賣股3905張，獲股款2億3905萬3405元，並在累積一定金額後由林亨杰匯至華龍3家公司香港帳戶，獲取不法利益。

檢調去年7月兵分5路搜索，約談林亨杰到案，訊後諭令100萬交保。林因繳回他任職大略-KY的全部薪資、犯罪所得131萬305元，北檢今年3月依《證交法》起訴林，因林認罪且繳回犯罪所得，請求法院依法減輕其刑。