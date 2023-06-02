圖為民進黨前婦女部主任許嘉恬。（摘自開箱DPP大解密YouTube）

民進黨前婦女部黨工上月31日自爆遭外包廠商性騷擾，向當時黨內婦女部主任許嘉恬投訴，竟被吃案，引發外界撻伐。與許嘉恬相識多年的《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，許是非常堅持女性平權的人，如今卻轉彎到令他感嘆「權力腐化整個政黨到如此的速度」。

吳子嘉昨(1)日在政論節目《關鍵時刻》中指出，民進黨草創前10年，對於女性平權非常進步且堅持，這也是民進黨核心價值。吳子嘉透露，當時曾發生男黨工跟女黨工有口頭上的輕浮，當時全部中央黨部女性黨工要求開除男黨工，該男黨工當天便馬上主動道歉。吳子嘉對此感嘆表示，這20年到30年間，民進黨墮落、向下滑落的速度之快，令人匪夷所思。

吳子嘉也提到，許嘉恬和他是好朋友，認識非常多年，她本身是非常堅持女性平權的民主運動工作者，如今碰到這種事情卻轉彎到這種程度，且看到該黨工述說的對話過程，讓吳子嘉不禁直呼這完全是他不認識的許嘉恬，「權力腐化整個政黨到如此的速度」。

當時負責督導婦女部的民進黨前副秘書長林飛帆也因此事飽受批評。吳子嘉則呼籲大家，絕對不要讓林飛帆當選台北市第三選區立委，他強調，民進黨存在價值就是主動去對最底層民眾伸出援手，且民進黨也是用這個價值取得政權，如今已成臭不可聞的政黨。

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