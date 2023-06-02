引爆「直播主之亂」之亂，被依違反《組織犯罪防制條例》等罪判刑7年確定的直播主連千毅，1日由新北地檢署代為執行發監，連千毅搭乘要價超過千萬元的「勞斯萊斯」車高調現身，周邊有十餘名親友為他送行。據了解，連千毅目前暫住新收舍房的4人房，入監編號為「9425」，態度十分配合；而昨日晚餐則是吃紅燒肉、麻婆豆腐等菜色。

最高法院上月駁回連千毅上訴，依主持犯罪組織、非法持有槍彈及恐嚇等罪，判合併執行7年徒刑，併科罰金10萬元；另犯得易科罰金的強制罪及毀損罪，合併執行1年確定。

連千毅昨（1日）赴新北檢報到前先在臉書發文宣布，他要去進修了，接著頂著新髮型，穿著吊嘎、短褲、夾腳拖，打扮樸實搭高鐵北上，卻由親友開著勞斯萊斯豪車載往新北檢，行徑十分高調。

連千毅表示，自己買了十多本稻盛和夫、洛克菲勒等企業家名著，準備好好拜讀，希望好好學習，早去早回，不少好友也來送行；家人則是覺得他像是去當兵一樣，沒有太多不捨。

綜合媒體報導，連千毅入監後狀況十分正常，態度也相當配合，目前暫時住在新收舍房的4人房中，入監編號為「9425」，昨日晚餐則是吃紅燒燒肉、麻婆豆腐、炒青花菜、小魚味增湯等菜色。