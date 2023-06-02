西德州油價重回70美元大關 09:012023/06/02 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 OPEC+部長級會議4日將在維也納召開，市場揣測會後有可能宣布進一步減產，加上美國債限法案已在眾議院順利過關，讓美債得以避免違約命運，都激勵美國西德州期油1日收高3％到70.1美元，創5月5日以來最大單日漲幅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在沙烏地阿拉伯主導下，OPEC+日前禁止路透、彭博與道瓊斯等多家媒體與會採訪，由於沙國先前警告放空油價者小心，這些跡象都讓外界猜測OPEC+可能在會後宣布進一步減產。不過根據路透社引述多名內情人士的話表示，這次會議應是維持石油產量不變。 #OPEC+ #減產 #西德州油價 #元大關 #部長級會議 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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