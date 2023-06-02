在沙烏地阿拉伯主導下，OPEC+日前禁止路透、彭博與道瓊斯等多家媒體與會採訪，由於沙國先前警告放空油價者小心，這些跡象都讓外界猜測OPEC+可能在會後宣布進一步減產。不過根據路透社引述多名內情人士的話表示，這次會議應是維持石油產量不變。