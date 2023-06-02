大陸中北大學曹洪松團隊近期在期刊《測試技術學報》發表兵棋推演，該兵推結果顯示解放軍僅使用24枚高超音速反艦飛彈，就消滅了美國核子動力航空母艦「福特號」」（USS Gerald R. Ford）打擊群。對此，前立委蔡正元分析，中國將高超音速導彈投入實戰後，將會對美方航母戰術造成極大的影響。

共軍至少有2~3型高超音速導彈服役，一向視之為區域拒止／反介入的絕殺武器。圖為外傳可能是新服役的東風-27高超音速導彈。（圖／微博）

據《南華早報》23日報導，於20場兵推當中，解放軍會動用約24枚高超音速導彈，導彈型號主要為「東風-27」和「鷹擊-21」。兵推結果呈現，在3波導彈打擊後，美方6艘軍艦中，平均會有5.6艘遭擊沉。曹洪松更強調，上述2種導彈在兩次命中後，能將航母或大型戰艦擊沉。

中天節目《全球大視野》在昨（1）日披露該兵推更多資訊，詳細解釋該兵推中解放軍的攻擊模式。第一波是從中國南部跟中部同時發射8枚低命中率導彈，消耗美艦隊大量標準-3（SM-3）飛彈；第二波則從北部、西部發射八枚高超音速導彈，其中4枚瞄準主航母，其餘瞄準驅逐艦，兩枚低命中射向巡洋艦，兵推數據顯示，該階段美驅逐艦倖存較多；第三波則再從中國南部發射8枚高超音速導彈，對殘存美艦展開掃蕩行動。

蔡正元對此分析，該兵推的模式頗為類似俄烏戰爭中的戰術，俄羅斯會先用低成本的飛彈引起烏克蘭防空飛彈雷達的訊號，後面比較貴的，比較精準的就來了。

除此之外，蔡正元認為，現在航母在高超音速導彈的攻擊底下，生存率正在下降；就如同2次大戰時期，當各國以為船艦體量大、大砲口徑大，就有更高的勝率，但航空母艦發明之後，飛機可以直接轟炸，因此取代了戰艦發展模式。

不過蔡正元也指出，航空母艦應該不會很快地退出舞台，還會持續使用很長的時間，但要硬槓高超音速導彈將是未來很大的問題，現在的可行方法只有航母保持與敵人較遠的距離，然後派遣艦載機靠近，但這樣就會對戰機負荷率造成很大的影響。