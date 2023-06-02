58歲未婚女星楊繡惠，2天前無預警分享2張超音波照，神秘兮兮地說：「哈哈，恭喜我吧！滿3個月再公開。」讓網友好奇孩子的爸是誰。今（2日）深夜，楊繡惠再度發文：「不要我po文就要牽拖另一個人可以嗎？」

楊繡惠上月31日突拋震撼彈，在臉書曝光2張超音波照，要大家恭喜她，網紅鳳梨傻眼地留言：「阿姊…恭喜…我雖然覺得怪怪的…但我沒證據…」男星唐從聖則開玩笑：「我要同時恭喜白雲哥嗎？」楊繡惠均用哭笑不得的表情符號回覆。

眼尖的網友發現，楊繡惠的超音波照的左上角名，是1992年生的柯姓女子，笑說：「左上方有準媽媽的名字」、「老實說：媽媽是誰……」楊繡惠後來把左上角的名字打上馬賽克，至今未鬆口真相。

今（2日）深夜12點多，楊繡惠上傳自己賞花的照片，並配圖寫下：「我希望我是一個個體，不要我po文就要牽拖另一個人可以嗎？」接著，楊繡惠在留言區再度強調：「我真的不喜歡人家說我利用他炒新聞。」眼見一名網友留言鼓勵：「做自己最快樂」，楊繡惠有感而發地回：「我一直是這樣，不知道誰那麼有自信說我利用他炒新聞。」