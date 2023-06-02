Reporting for NBA Today on Miami guard Tyler Herro’s timeline for a return in the NBA Finals pic.twitter.com/gDDW8E3ROh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基2日搶先爆料，先前在季後賽首輪出戰公鹿右手骨折的熱火當家射手希洛，最快能在總冠軍賽G2宣告傷癒回歸，要不然就是G3復出，有了例行賽場均20.1分、5.4籃板及4.2助攻的希洛回來，到底會對熱火帶來利多或利少消息呢？

希洛1日已經出現在熱火訓練當中，沃神表示，「我被告知希洛可能在G2復出，他還有一些時間去測試目前痊癒的右手，他已經在場上開始訓練，但他的右手準備好接受對抗了嗎？當球員從這種傷勢回歸，必須做好迎接對抗準備，所以在G2賽前，他必須先做測試。」

只是有了希洛的回歸，這代表不斷上演「老八傳奇」的熱火，勢必減少包含文森、史特魯斯、「乾麵哥」鄧肯羅賓生等人的上場時間，尤其是先前替補表現優異的鄧肯羅賓生，原本在希洛健康的情況下，鄧肯羅賓生幾乎都沒有辦法上場比賽，到底如何調度？將讓熱火總教練史波斯查傷透腦筋。