下周二（6／6）進入芒種，高溫與雨水齊來，國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，芒種節氣也是招桃花的好時機，只是要懂得避免爛桃花，男女生都可將五色線放紅包袋置於左口袋中增強桃花運，至於女生想招戀情、避免爛桃花，可以在這段期間戴金手錶或金項鍊，男生則可用黃金打造一把小金剪刀，隨身攜帶。另外，邱彥龍老師也分析，在芒種節氣裡（6／6～6／21）運勢最強的生效有4個，分別是兔、鼠、雞、猴；不過屬雞者要慎防桃色糾紛或三角關係。

Top4：猴

屬猴的朋友，在這段期間，擁有大財運。不過，還需要好好的談判與溝通，才能完全掌握。新朋友的投資項目要注意，會有魔鬼在裡面。身體健康部分，還是需要保養，該檢查就去健檢，未來才可享受生活。

Top3：雞

屬雞的朋友，在這段期間，能在陌生的環境與新朋友之間得到高評價跟讚賞，並擁有不錯的財富機會，同時也有新項目可以策畫，或者獲得新的工作機會，可以的話，建議只投資體力與技術層面就好，資金方面並不適合投入。整體上運勢很棒，但慎防桃色糾紛與三角關係。

Top2：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間，建議凡事按照自我的排程進行就好，多出去走走考察，會讓你發覺很多真相，凡事不要太著急下手，記得先停看聽之後，慢點再做決定。努力工作，能得到同事喜愛與高人氣，並且也能學習到不少知識與技能，回收雖慢，但記住大財在未來等你，注意合夥人與伴侶是否有事隱瞞，建議好好溝通。這段期間有賺錢的機會，但投資需謹慎。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間，善用溝通與服務能有非常好的成績，正、偏財運很強，但要注意不熟悉的陌生人或事業領域，小心入坑。適合在海外、網路、遠地做高等學習或者加入宗教團體，會獲得高人氣與信任感，但也會被不熟的朋友、小人、黑粉私底下妒忌跟抹黑，不必在意別人的眼光，保持光明的心，快樂就好，做好自我即可。財運可滿載而歸，但要注意情緒問題，盡量控制，且要對酒精、藥物避而遠之，即可逢凶化吉萬事皆順。

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