「資生堂千金」李宓日前產下第三胎女兒「紫萱妹妹」，並曬出一系列哺乳照與網友分享，不難看出再次為人母的喜悅，不過昨(1日)卻透露要與女兒暫時分開，主要是女兒黃疸指數升高，必須得住院觀察一陣子。

李宓昨晚在臉書透露母女必須分開一陣子，主要是剛出生的女兒黃疸指數升高到15，微微超出標準值14，因此得住院觀察一陣子，讓她不捨表示：「只好忍痛跟她告別，親餵她最後一次母奶」，眼見她為此擔憂不已，老公倒是樂觀表示：「沒那麼嚴重啦！搞不好她明天就出院了」，讓她笑稱根本就是「超級樂觀魔人」。

李宓透露近日漲奶嚴重，除了上圍升級為H罩杯之外，還會脹痛及持續滴奶，由於先前沒發生過此狀況，推測是上一胎都在保溫箱裡面，沒有跟小孩接觸跟親餵，才避免此狀況發生，接著透露內心話：「這種漲奶甜蜜的負擔，讓我終於有身爲母性動物的感覺了」，對此，網友紛紛留言：「辛苦了！孕期與產後照護，真的好需要專家來幫忙」、「聽媽媽說我出生時也是因為黃疸在保溫箱待了一個月」。

李宓日前也透露雙胞胎兄弟初次看到妹妹的反應，老二如如一看到妹妹就放聲大哭，老大淮淮則是一副看到未知生物的表情，嚇到不敢觸碰，尤其看到妹妹吸母乳時，還放聲大哭，讓她直呼：「這是吃醋的意思嗎？獨生女的我實在好難懂」。