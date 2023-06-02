小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台行程馬不停蹄，並與台積電創辦人張忠謀夫婦聚餐之後，針對晶片代工轉單的態度開始鬆動，他強調，輝達將晶片交由台積電生產感到相當放心，「下一代晶片還是給台積電代工」。

業者指出，NVIDIA A100和H100 GPU目前供不應求，其中A100採用台積電7奈米製程，H100採N4製程，隨下一代晶片訂單在握，有利台積電產能利用率逐步回升。

【1】輝達AI新晶片 台積電全拿

黃仁勳日前才透漏，對晶圓代工合作之態度開放，外傳三星、英特爾都將接獲H100之代工訂單。隨著黃仁勳近期計劃訪中，供應鏈安全問題再度引起話題。

黃仁勳表示，這次發表的各式產品皆是由台積電生產，並澄清下一代晶片將轉單是不正確的消息。他強調，下一代晶片還是會交由台積電來代工，但並未鬆口尋找Second source。

【2】宏碁、華碩齊喊 生成式AI迎來PC換機潮

ChatGPT引爆了全民AI熱潮，也推動生成式AI落實應用於生產力上，宏碁董事長暨執行長陳俊聖看好這將為PC帶來剛性需求；華碩共同執行長胡書賓也認為，PC在數位新生活型態下已被視為是重要工具成為剛性需求，皆為下一波PC市場的汰舊換新帶來正面助益。

【3】澳豐基金違法募資 13家上市櫃公司踩雷

訴求年報酬8％的澳豐基金爆出吸金千億元、逾萬人投資，澳豐金融集團在網站公布放棄經營，形同倒閉。證期局副局長張子敏1日證實，計有八家上市、五家上櫃公司投資澳豐基金，損失已在去年第四季及今年第一季認列，證期局從2015年至今已七次移送兆富公司販賣澳豐基金案給調查局。

【4】Fed大咖放鴿 挺6月不升息

即將成為聯準會（Fed）副主席的現任理事傑佛遜（Philip Jefferson）與費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）5月31日一致表示，傾向在本月決策會議維持利率不動。他們的鴿派發言，讓市場針對6月升息機率押注，從先前的近7成急降到3成左右。

【5】散戶小心！標普500空單 飆上16年新高

Bespoke投資集團彙整美國商品期貨交易委員會（CTFC）資料顯示，對沖基金和其他投機客押注標普500指數將走跌，目前淨空頭部位創下2007年以來最高水位。

在此同時，對沖基金和投機客對科技股的看法相對樂觀，押注那斯達克100指數將持續走高，淨多頭部位創去年底以來最高紀錄。