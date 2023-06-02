減重增肌是現代人的課題。一名26歲女子身高160公分、體重近80公斤，因想減重，所以不碰手搖飲，但卻越來越胖。原來女子每天上午都喝特大杯拿鐵，但用燕麥奶取代牛奶；下午則喝超商的燕麥奶。因女子每天攝取富含澱粉的燕麥飲，導致其體重不減反增。

營養師方慈聲在《醫師好辣》中分享，上述女子體脂肪飆破40%，但自認飲食相當克制、不喝手搖飲，卻喝大量「以為很健康的」燕麥奶。女子體重不減反增的原因是，在狂喝大量「富含大量澱粉」的燕麥飲下，三餐飲食的澱粉量仍未減少，仍以澱粉類為主，一天的澱粉量攝取遠遠超標。

她表示，許多人以為「植物來源的奶」健康又低卡，事實上，卻喝進更多的油脂和澱粉。以燕麥奶為例，200c.c.即等於1/4碗飯的澱粉量，有些人因減肥不吃澱粉，或平時飲食未特別控制澱粉量，又把植物奶當作「健康飲品」反而越喝越胖。

她表示，她建議女子將下午茶的燕麥飲換成無糖豆漿，或茶葉蛋等提升蛋白質、且可增加飽足感；早上的燕麥拿鐵則可喝一般拿鐵，因牛奶富含蛋白質。

她並說明市售植物奶成分：

燕麥奶：澱粉

堅果奶、杏仁奶：油脂

椰奶：澱粉加油脂

豆奶（即豆漿）：蛋白質。