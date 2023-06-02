七六人2日正式替新任總教練納斯舉辦記者會，包含老闆賈許哈里斯與總裁莫瑞等七六人高層，也都出席宣布納斯成為七六人隊史第26位總教練，納斯除了強調自己已經跟「大鬍子」哈登電話聯繫過，且在自由市場開放前，兩人將會進行會面，「贏球將是我勸說哈登留下的賣點！」

「我很榮幸被任命為七六人的新任總教練，這是一支歷史悠久的球隊，我很期待執教七六人，且替這群龐大的球迷盡一份我的力量，」納斯在記者會上表示，「在我上任之後，會跟每個七六人球員一一當面會談，我相信之前我用在里歐納德身上的負荷管理，會對使用恩比德有所幫助。」

由於哈登今年夏天擁有球員選項合約，可以跳脫合約成為自由球員，先前也謠傳他打算離開七六人重返前東家火箭打球，這讓才剛接下七六人兵符的納斯當然不樂見，「哈登現在有個決定要做，如果他選擇回歸七六人，我會特別開心。

納斯先前擔任暴龍總教練5個球季，拿下227勝163敗的執教戰績，也帶領暴龍3度闖進季後賽，季後賽戰績是25勝16敗，其中包含2018-19年球季帶領暴龍拿下隊史首冠，本季卻在附加賽止步，暴龍也很快宣布開除納斯，如今成為七六人的新主帥。