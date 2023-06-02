大陸《環球時報》2日引述路透社報導，2023年度第20屆香格里拉對話會（香會）今天在新加坡開幕，「中國和美國之間的緊張關係將主導今年的香會。」多名受訪中外學者指出，會前各種事實形成鮮明對比顯示，中國希望為地區合作貢獻力量，美國卻企圖在亞太煽動對抗；中國和東南亞國家有能力維護地區的安全穩定，不需要域外國家瞎摻和。

《環時》報導，包括中國國務委員兼國防部長李尚福及美國國防部長奧斯汀等40多個國家防務部門的代表和學者等將出席香會探討維護本地區和平穩定。然而，會前，奧斯汀和美國國務卿布林肯卻持續「渲染」中國戰機在南海國際空域以不專業方式攔截美偵察機，「炒作」中方拒絕在香會期間舉行兩國防長會晤消息，聲稱「最危險的事情是不進行溝通」，企圖將當前雙邊關係遭遇困難的責任推給中方。與此同時，李尚福1日訪問新加坡，與新加坡防長黃永宏見證簽署中星國防部關於建立直通保密電話通信線路的諒解備忘錄。

據新加坡《海峽時報》報導，第20屆香會將吸引全球多國高級國防官員、外交官、武器製造商和安全分析師。來自49國600多名代表將出席會議。《環時》報導，美國智庫昆西國家事務研究所刊文稱，拜登政府既然拒絕解除對中國國防部長李尚福的制裁，華府對兩國防長無法會面有什麼必要驚訝呢？

中國大陸外交學院國際關係研究所教授李海東表示，拜登政府高官言論和美國所作所為，是典型的輿論戰戰術和政治操作。美國在香會前故意將一個星期前雙方軍機相遇的事拿出來炒作，只是想在這次亞太最大安全論壇舉行之際製造「中國威脅論」，將中美對抗的責任推給中國。

報導稱，美國才是挑動中美對抗，企圖挑動亞洲國家對抗的始作俑者。6月1日美國、日本和菲律賓的海岸巡防署在南海舉行三邊海上演習。日本共同社稱，美日澳菲計畫在香會期間舉辦四國防長首次會談，預計「聚焦加速海洋擴張的中國」，強化四國安保合作。

《環時》報導，不具名的一中國大陸學者表示，正如美國在俄烏衝突扮演的角色一樣，美國在亞太不斷搞事，企圖搞亂這一地區，以從中漁利。不過，美國絕不想與一個大國發生直接衝突，它害怕擦槍走火，所以美方一邊不停挑事，一邊口頭上聲稱要與中國「溝通」。

中國大陸軍事專家宋忠平表示，美國抓緊時間在中國周邊以及在南海等搞聯合演習，用意非常險惡。但美國對抗中國的信心不足，所以必須拉攏盟友，以分擔它的壓力和風險。

《環時》報導，新加坡南洋理工大學國際關係學者龐約翰（音）受訪指出，美國在歐洲挑起的烏克蘭衝突，對歐洲經濟和主權造成了永久性損害。現在美國正企圖給亞洲也帶來戰爭，它對中國企圖採取同樣的包圍、軍事挑釁等手段。

《環時》報導，許多國家期待李尚福首次在香會發表題為〈中國的新安全倡議〉的演講。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平稱，中美將在香會上表達對地區安全的不同願景。李尚福的演講可能與今年2月中國發布《全球安全倡議概念文件》有關，該文件強調堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，宣導走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。奧斯丁演講的題目是〈美國在印太地區的領導地位〉，意味著要把自身霸權延伸到印太地區來。