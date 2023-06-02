人工智慧聊天機器人程式ChatGPT竟然有明顯的弱點，科技網紅「量子位」分享，有網友詢問ChatGPT「27能不能被3整除？」結果卻得到否定的答案，ChatGPT堅稱27除3的商數是9.0，不是整數而是小數，所以不能整除，直到被引導用Python代碼找出答案，ChatGPT才認錯，讓不少網友看了笑歪直呼說，ChatGPT的數學似乎不太好。

科技網紅「量子位」近日在部落格上分享，一名網友詢問人工智慧(AI）聊天機器人程式ChatGPT「27這個數字有什麼特別之處？」結果卻獲得27是個質數，無法被任何數字整除的說法，讓發問者看了傻眼，忍不住繼續問說「27不能被3整除嗎？」

怎料ChatGPT竟嘴硬說不能，並解釋這是因為27除3的商數9.0不是整數，是小數。讓該網友看了哭笑不得，與之大戰幾百回合以後，祭出大絕說「輸入Python代碼27%3的結果，根據這個結果，你仍認為27無法被3整除嗎？」結果當然是能被整除的，而ChatGPT也乾脆認錯說「所以我錯了，27是可以被3整除的！」

不少網友留言討論，「ChatGPT的數學似乎不太好」、「認錯態度挺好的」、「AI不是都要統治世界了嗎？怎麼會輸給一道簡單的數學題」、「科學家：AI未來可能會統治世界。AI：27不能被3整除」、「它認錯的好坦然，態度比很多人好多了」。

另有網友再度詢問ChatGPT「27能否被3整除」的問題，發現答案已經更正為可以整除，不過，嘗試多組不同的數字以後，當問到「35能否被7整除」，結果又得到了不能的答案，只好搬出Python來打臉ChatGPT。

除了數學會讓ChatGPT變成「人工智障」，在其他方面ChatGPT都表現優異。哥倫比亞大學教授、Google工程師古曼（Kenneth Goodman）就曾說過，ChatGPT在律師執業考試準確率高達70％；美國醫師職業考試也取得70％的準確率；在去年紐約最新化學註冊考試也拿到77.77％的準確率；而英文相關考試的準確率更是高達91.6％。