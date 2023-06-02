00713改為季配息後，憑藉配息紀錄帶動人氣爆發，據集保結算所統計，受益人數從2022年底的69,630人，成長至今年5月26日的137,203人，近乎倍增；證交所每月定期定額交易戶數亦從2022年底的10,281人，至4月底已跳升至31,074人，同期間排名往前超越5G、越南等主題ETF來到第6，挑戰定期定額ETF排名前五強。

近期科技股由AI題材帶動，台股中緯創(3231)、廣達(2382)等AI概念股大漲，00713追蹤指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持高殖利率電子股。截至5月底，00713今年以來含息報酬率為22.2%，年化配息率7%，凸顯高息低波選股優勢。

在元大高股息(0056)、元大臺灣ESG永續(00850)正式改為季配息後，目前元大投信旗下已經有三檔季配息台股ETF：0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息，除了投資屬性有所差異，買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合，創造穩定現金流來源。

元大投信提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。