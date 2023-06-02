111年度所得稅結算申報於今(112)年5月31日順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，截至今年5月31日之總申報件數及繳稅金額與上年度最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數及稅收淨額均較上(110)年度增加，其中綜所稅申報件數成長1.74%、繳稅額增加740.44億元。由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。