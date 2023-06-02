綜合所得稅，總申報件數655萬9199件，較上年度644萬6953件，增加11萬2246件，成長1.74%；總自繳稅額新台幣3026.61億元(含最低稅負申報稅額48.62億元)，較上年度2286.17億元，增加740.44億元；減除退稅金額586.23億元後之稅收淨額2440.38億元，較上年度1749.30億元，增加691.08億元，成長39.51%。
綜合所得稅初步分析，結算申報件數略為增加，稅收淨額增加推估係因111年度薪資所得及股利所得增加所致。
營利事業所得稅，總申報件數105萬8379件，較上年度102萬6434件，增加3萬1945件，成長3.11%；總自繳稅額7855.05億元，較上年度7072.40億元，增加782.65億元，增加11.07%。另境外電商申報營利事業所得稅件數117件，申報應納稅額16.92億元。
營利事業所得稅，初步分析，申報件數成長率與去年約略相當；申報自繳稅額增加，主要係部分公司111年度獲利較上年度成長所致。
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