由於美國升息，導致美元保單利率追不上美元定存利率，美元保單解約潮延燒，保發中心最新統計3月保費支出2,270億元，較保費收入2,157億元，超出113億元；自2022年7月至今，有9個月內有8個月呈現「赤字」，壽險業可謂「入不敷出」。

壽險公會指出，要瞭解壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入及保險給付，壽險業坐擁逾31兆投資資產，每年挹注可觀利息、股利、租金及資本利得等投資收益，亦為支應保險給付資金來源。今年第1季壽險業單利息收入即逾2,000億元，年成長12％，綜合考量保費收入及利息收入後，現金流入遠大於保險給付，無所謂入不敷出的情事。

此外，整體壽險業財報「現金及約當現金」部位高達1兆元以上，資產占率逾3％，資金水位合理充裕。壽險業會密切監控金流狀況，亦高度重視流動性及資產品質，確保流動性穩健無虞。

壽險公會也表示，今年下半年壽險業保費收入低於保險給付，主要反映美元保單解約金上升，而今年在台幣匯率回穩，以及壽險業陸續調升宣告利率以增進商品吸引力下，美元保單解約狀況已逐漸趨緩。今年前4月美元傳統型保單解約金為1,800億元，月平均解約金相較2022年第4季峰值已下滑約34％，2023年第1季保費收入扣除保險給付僅-19億元，較去年第4季-1,229億也大幅縮小。伴隨美元保單解約緩和，短期內保險給付雖可能受其他給付（如生存及滿期給付）影響而波動，但預期保費收入與保險給付差距將逐步改善。