周四收盤，道瓊指數漲153.30點或0.47%，報33,061.57點。標普500指數漲41.19點或0.99%，報4,221.02點。那斯達克指數漲165.70點或1.28%，報13,100.98點。費城半導體指數漲53.56點或1.55%，收在3,506.74點。

以科技股為主的那斯達克指數本周以來上漲近1%，周線可望連續第六周收紅，創下2020年1月以來維持最長的連續金升勢。標普500指數本周估將收漲約0.4%，道瓊指數本周估將收跌0.1%。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅公用事業股（跌0.78%）、必需消費類股（跌0.09%）收黑。科技股漲1.33%，表現最佳。

輝達（Nvidia）大漲5.12%，帶領標普500、那斯達克和費半指數衝高。雖然該公司股價近來因AI需求可望帶動營收大幅成長的預期而一路飆升，但還不足以將其真正送入市值1兆美元俱樂部。

Salesforce創下13年來最疲弱的營收增長，股價下挫4.7%，使道瓊指數漲幅受抑。

美東時間周三晚間，名為《財政責任法》的提高債限與限制支出法案以314-117票獲眾議院通過，並送交參議院表決。參院多數黨領袖、民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）表示，參議院將快馬加鞭直到法案送上拜登總統的辦公桌。

最新消息指出，參議院即將在數小時內就債限法案進行表決。

上周初領失業給付人數小幅增加，5月民間就業增長超乎預期，顯示美國勞動力市場仍然緊俏。但ADP發布的報告顯示美國的薪資通膨正在放緩，以及勞工部的報告指出第一季每單位產出的勞動力價格以4.2%的速度反彈，遠低於5月估算的上漲6.3%。

根據芝商所FedWatch工具，期貨市場預期聯準會在6月暫停升息的可能性為76.2%。

市場焦點將轉向周五公布的5月非農就業報告，這些數據對於聯準會是否將堅守其激進升息政策具有關鍵性的影響。

聯準會將在6月13、14日召開政策會議。費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周四表示，他認為聯準會已經接近能停止升息的時間點。但他在周三也曾說過，雖然他傾向於支持「在升息方面跳過一次」，但視周五發布的非農就業報告而定，不排除在最後一刻改變立場。哈克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的投票權。

美國交易所成交量總計為111.4億股，過去20日均量約為105.8億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為3.04：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.99：1。

標普500指數有7檔成分股創下52周新高、18檔創新低。那斯達克指數有57檔成分股創52周新高、110檔創新低。