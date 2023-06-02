被封「大馬女神」、「真人版娜美」的林明禎昨(1日)過33歲生日，她稍早在IG分享慶生照片，直說：「近日爆炸忙碌，雖然在工作中度過生日，但爆炸幸福！爆炸快樂！爆炸健康！」眼尖網友則發現她擺出許願姿勢時，前方桌子放的不是蛋糕而是榴槤，笑說女神品味非凡。而有愛心的她也在生日這天公布好消息，宣布當「媽媽」認養了海洋珊瑚，她也不忘呼籲保護環境的重要，被讚人善心美。

林明禎過去來台灣發展出專輯一砲而紅，去年4月她正式宣布退租台北的小豪宅，全心往香港發展，而這股衝勁也讓她在香港闖出好成績，參加電影《飯戲攻心》接連入圍香港電影評論學會大獎最佳女演員獎和香港電影金像獎最佳女配角獎，可說在耕耘演員領域有好的開始。

感情方面，林明禎過去曾和張軒睿傳出緋聞，但後來不了了之，傳出戀情見光死，後來她接受港媒專訪，坦言這輩子目前交過3任男友，初戀交往8年，第二任男友在一起2、3年，至於第三任男友是否就是張軒睿？她笑而不答說：「我忘了」，沒承認也沒否認。

昨林明禎過33歲生日，據《香港01》報導，由世界自然基金會香港分會（WWF）發起的「珊海無盡」，搶救珊瑚礁活動請來林明禎擔任「珊瑚媽媽」，不僅錄影片提倡大家保護珊瑚的生長與海洋生態，她更到該組織的育養設施嘗試餵養珊瑚，發現珊瑚進食時，觸手會緩緩將食物拿到嘴邊再縮一下，讓林明禎難得感受到當媽媽的快樂，她也覺得在生日時進行這活動相當有意義，並呼籲大家一起助養珊瑚，愛護地球。