▲謝立功（右）曾參選過基隆市長，對基隆地方生態熟悉，並持續勤跑基隆，爭取民眾支持。（本報資料照）

曾參選過兩次基隆市長的民眾黨前秘書長謝立功，1日於基隆通勤族聚集的台北掛上了公車廣告，主題除了「反四接」外，並以「藍白拖」為意象，主打「新形態藍白合」。據黨內人士指出，民眾黨黨主席柯文哲已當面向謝立功表示「就拼下去」，也代表基隆市區域立委選舉民眾黨將不缺席。對於基隆選民並不陌生的謝立功，勢必將為基隆立委選戰增添新的變數。

據黨內人士表示，身為民眾黨前秘書長的謝立功，對於基隆捷運、四接議題及基隆未來的發展一直相當關注，已參選過兩次基隆市長的謝，更是民眾黨內的「基隆通」，相當熟悉地方生態。2022大選後謝卸下秘書長職位，依然持續關注基隆議題，並積極參與基隆地方活動。

黨內人士指出，近日柯文哲已陸續徵詢並確定出戰區域立委人選，在基隆立委部分，柯一直在思考最佳人選。最後柯徵詢「基隆通」謝立功的意見後拍板定案，並要謝「拼下去」，為民眾黨在基隆拼出一席區域立委，謝也欣然同意。

據了解，謝之所以願意拼立委，主要是民進黨政府執政嚴重失靈，已讓人民苦了8年，下架民進黨為當務之急；而其參選基礎除對基隆熟悉外，更著眼於基隆市長為國民黨籍的謝國樑，議長是民進黨籍的童子瑋，若立委能有民眾黨出線，促成「市長藍、議長綠、立委白」，彼此合作與制衡，才能真正促進基隆正向發展。

目前基隆立委藍綠兩黨已各自提名參選人，分別為國民黨的林沛祥及民進黨的張秉鈞，兩人均是連任一屆的青壯派市議員，而謝立功正式參戰，將形成藍綠白「三腳督」的局面。對基隆選民不陌生的謝立功，要如何透過「新型態的藍白合」爭取選民支持，將會是一大考驗。