台中市大甲區、豐原區凌晨接連傳出火警，消防人員立即前往豐原起火商店，成功協助6人脫困。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大甲區、豐原區凌晨接連傳出火警，豐原中正路1處商店2樓廚房起火，消防人員協助6位民眾脫困後預防性送醫。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大甲區與豐原區2日不平靜，大甲區黎明路1處住宅2日凌晨1時27分傳出火警，分別有9歲男童與12歲女童受困，消防人員前往成功救援2名孩童，意識清楚送往光田醫院；豐原區中正路1處商店也於凌晨3時15分傳出火警，消防人員協助6人脫困，預防性送醫，詳細起火原因尚待進一步調查。

台中市消防局2日01時27分獲報，大甲區黎明路1處住宅發生火警，立即派遣第五大隊、幼獅分隊、大甲分隊、外埔分隊、后里分隊及大安分隊等6個單位，共出動消防車15輛、救護車2輛，消防人員44名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。

消防人員於現場發現住宅為3層RC建築物，在2樓有9歲男童與12歲女童受困，人員立即架設雙節梯協助2名待救民眾脫困，交由救護人員緊急處置；2名孩童皆意識清楚，給予非再呼吸型面罩，並送往大甲光田醫院。

消防局指出，火勢於1時51分控制、2時03分撲滅，燃燒建築物騎樓地雜物、燃燒面積約5平方公尺，延燒隔壁建築物騎樓地雜物及2輛機車，面積約8平方公尺，財物損失待查，起火原因由尚待火調人員調查釐清中。

無獨有偶，豐原區中正路1處商店也於2日凌晨3時15分傳出火警，消防局立即派遣一大、潭子、豐原、豐南分隊、消防車8輛、救護車1輛、警備車5輛，消防人員38名，由第一大隊 副大隊長黃東泰帶隊前往搶救。

消防人員發現現場為5層樓RC結構建物，2樓供廚房使用部分起火燃燒，先協助6人脫困後預防性送醫；火勢於03時37分控制、03時43分撲滅，燃燒面積10平方公尺，起火原因由火調人員調查釐清中。