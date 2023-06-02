聯準會副主席候選人傑佛森 (Philip Jefferson) 在內的兩位聯準會重要官員，都表達了在6月會議暫停一次升息雖然不代表利率達到峰值，但跳過一次升息可以留出時間評估經濟資料。市場最新定價反映的6月升息概率從70%以上降至40.1%。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正認為，從目前已發言的聯準會官員看，大部分官員似乎都並未承認這次升息週期就此結束，但對6月暫停升息表達較為明顯。

假如未來兩周，市場繼續發酵6月暫停升息，相信美元指數或有回落至101水準的可能，同時這將是從去年3月以來首次暫停升息，股市或有積極反應的信號釋出，對目前S&P 500和那斯達克指數的反彈漲勢或有利好作用。

S&P 500自去年10月觸及3581低點以來走勢一浪高過一浪，在此過程中50日均線上穿200日均線形成「黃金交叉」，股指最高觸及4231。目前S&P 500向下修正，由於債務違約得以避免，該指數可能重拾升勢，挺進4231和4306目標價。

匯豐銀行則認為，通貨膨膨的走勢，仍舊是觀察今年金融市場的主要指標。美國的內需消費佔美國經濟成長的比重高達7成以上，因此高物價、高利率所帶來的影響，勢必將使得美國經濟進一步走弱。因此，匯豐銀行認為，聯準會並不會如市場預期般的輕易停止升息，預期在6月將再升息1碼，並維持這樣的利率水準直到年底。市場預期的降息要到明年。