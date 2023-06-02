毅嘉5月自結合併營收金額約為7.03億元、月增加4.17%、年增加25%，其中軟板整合元件產品之營收為5.77億元，機構整合元件產品之營收為1.28億元。
毅嘉表示，5月合併營收持續受惠於車用產品出貨的暢旺，單月自結合併營收來到7.03億元，較去年同期增長25%，毅嘉第二季度營運在客戶需求的帶動下可望明顯增溫，而下半年度的營運也有機會明顯優於上半年度。
毅嘉(2402)受惠車用市場暢旺，5月營收雙增。毅嘉表示，第二季營運持續受惠客戶需求增溫帶動，也看好下半年將優於上半年。
毅嘉5月自結合併營收金額約為7.03億元、月增加4.17%、年增加25%，其中軟板整合元件產品之營收為5.77億元，機構整合元件產品之營收為1.28億元。
毅嘉表示，5月合併營收持續受惠於車用產品出貨的暢旺，單月自結合併營收來到7.03億元，較去年同期增長25%，毅嘉第二季度營運在客戶需求的帶動下可望明顯增溫，而下半年度的營運也有機會明顯優於上半年度。
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