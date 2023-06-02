毅嘉5月自結合併營收金額約為7.03億元、月增加4.17%、年增加25%，其中軟板整合元件產品之營收為5.77億元，機構整合元件產品之營收為1.28億元。

毅嘉表示，5月合併營收持續受惠於車用產品出貨的暢旺，單月自結合併營收來到7.03億元，較去年同期增長25%，毅嘉第二季度營運在客戶需求的帶動下可望明顯增溫，而下半年度的營運也有機會明顯優於上半年度。