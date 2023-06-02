熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）季後賽首戰不幸遭遇右手手指骨折，但隨著熱火驚奇闖進總冠軍賽，希洛有望再次回到熱戰當中，《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）認為英雄哥最快G2可回歸陣容，但勇士「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）卻持相反意見，表示自己如果是球隊高層，並不會讓英雄哥在總冠軍賽復出。

希洛首輪碰上傷勢，當時給出的康復時間為打進總冠軍賽後才有可能，起初沒有人相信熱火能夠走到最後，希洛的季後賽之旅提前劃上句點，但隨著球隊一路過關斬將，在4年內第2度來到總冠軍舞台，也意味著希洛順利搭上了總冠軍賽的列車，《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）透露，英雄哥有機會在G3重回熱火。

傷了例行賽場均20.1分的希洛，熱火並未意志消沉，反倒取得12勝6負的高檔戰績，這段時間由蓋勒馬丁（Caleb Martin）取代先發，不但帶來更強硬的防守，甚至一度成為東冠MVP的強力人選。追夢認為熱火這套陣容已經找到節奏，讓希洛在總冠軍賽復出是相當冒險的事。

只有在客場前兩場比賽都落敗，追夢才會讓希洛上陣，「我會把希洛留到我們需要製造火花的時候，例如0比2落後，他會是那個改變比賽的球員。」2020年總冠軍賽G6，當時熱火就讓卓拉吉奇（Goran Dragic）復出，但並未發揮任何效用，反而面臨半場28分落後，最終慘遭淘汰，熱火團隊將會謹慎考慮希洛的使用時機。