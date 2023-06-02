中國外交部部長助理、發言人華春瑩1日在推特上曬出一組對比圖「哪個市場對外國企業構成『風險』？」上邊是美國特斯拉公司執行長馬斯克在上海受到熱烈歡迎，配文「敵意市場」；下邊是TikTok執行長周受資在美國聽證會上面對長槍短炮，文字說明「開放市場」。孰為風險，一目了然。

稍早，華春瑩5月31日晚在社交媒體推特發文指出「去風險化實際上就是脫鉤。」質問美國：「但想想看：他們試圖孤立的國家，是一個占世界五分之一人口、擁有超過5000年文明、作為世界140多個國家主要交易夥伴、世界第一大外國投資目的地、世界第一大製造商和第一大電動汽車出口國......？」

華春瑩形容：「這就像幾條溪流偏要繞過並孤立長江和黃河一般——它們最終只會乾涸。」

據報導，美西方政客幾個月來圍堵、打壓中企，卻屢屢一邊喊著拒絕對中「脫鉤」，一邊又打著「去風險化」說事。

今年4月底，白宮國家安全顧問蘇利文在布魯金斯學會宣稱，美國不打算與中國經濟脫鉤，但美歐領導人尋求對華貿易「去風險化」，比如對向中國大陸出口的最先進半導體技術「量身定製」限制措施以維護國家安全，還稱「不是為了傷害中國」。

5月G7峰會後，又在聯合公報出現「去風險化」、「經濟脅迫」等針對中國的高頻詞彙，重申該政策「不是為了傷害中國，也不是為了阻礙中國的經濟進步和發展」。

布林肯5月31日出席美國一歐盟貿易和技術理事會部長級會議後，老調重彈稱美歐對中不尋求對抗、冷戰或「脫鉤」，而是聚焦「去風險」。諷刺的是，在西方政客不斷宣稱「中國風險」之際，外資巨頭卻掀起訪中熱潮。