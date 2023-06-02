短短兩個月內連續出現2次社群媒體公開亮相風波的灰熊明星後衛莫蘭特，他的判罰結果最快宣布時間出爐，因為NBA總裁席爾佛2日受訪表示，目前公開莫蘭特亮槍事件的結果，對於正在進行總冠軍賽的球隊與球員並不公平，將等總冠軍賽打完之後馬上宣布。
「根據聯盟調查，讓我們得到不少有關莫蘭特事件的額外訊息，現在可能已經有個結果了，不過我認為如果在這個時間點公布判罰結果，對於正在打總冠軍賽的球隊與球員來說太不公平，」席爾佛說，「所以我們會等到總冠軍賽打完之後，隨即公布對莫蘭特的調查結果。」
莫蘭特先於今年2月在社群媒體直播公開亮槍，當時被聯盟禁賽8場，且無緣選進年度球隊，害他損失將近4000萬美元，沒想到他還是不肯學乖，在季後賽首輪遭到湖人淘汰出局之後，又在社群直播當中公開亮槍，目前灰熊官方已經禁止他參加球隊活動。
先前包含《ESPN》沃納洛斯基、《The Athletic》查拉尼亞等知名記者都預測，莫蘭特恐怕將因兩度亮槍事件面臨長時間禁賽，甚至弄到下個球季都不能打，如今看到席爾佛如此小心處理莫蘭特事件調查，代表莫蘭特恐怕將要自己的幼稚舉動付出慘痛代價了。
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