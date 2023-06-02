一名網友在批踢踢發文表示，在大陸論壇看到網友討論，認為「台灣人看起來比較年輕」，直指是台灣社會壓力比較小的關係，許多網友都說「不要過勞就年輕啦」，也有不少人認為打扮是視覺年紀的關鍵，「韓國人壓力大，看起來也很年輕」、「日本人看起來更年輕」、「日本歐巴桑跟台灣的歐巴桑比起來氣質比較好」。

網友在批踢踢發文表示，在大陸論壇看到一篇文章，在討論台灣人看起來比較年輕的原因，很多人直言是台灣社會壓力比較小，原PO好奇「真假啊？有沒有掛？」

許多網友紛紛留言，「不要過勞就年輕啦」、「台灣人說話輕聲細語比較溫吞，可以省能量」、「因為台灣比較適合住人啊」、「大陸人早婚也是事實，大約25～30歲，台灣都要到40了」、「台灣人婚結得晚，自然花更多精力、金錢醫美。」

也有人認為打扮也是看起來年輕的關鍵，「打扮問題啦，日本看起來更年輕」、「韓國人社會壓力這麼大，一樣看起來很年輕，其實就是飲食、穿著、打扮跟保養的差別」、「我看日本歐巴桑跟台灣的歐巴桑比起來，日本通常比較有在打扮跟氣質比較好。」