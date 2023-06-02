美國總統拜登今天在空軍官校演說時預告，瑞典「很快」會加入北大西洋公約組織（NATO）；他數日前也曾暗示，可能即將達成協議，讓土耳其同意北約納入這個北歐國家。

路透社報導，拜登赴科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）參加美國空軍官校（Air Force Academy）畢業典禮，他在致詞中提醒畢業生，在面對俄羅斯和中國等挑戰之際，他們將於一個愈來愈不穩定的世界展開軍旅生涯。

拜登上月29日曾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，恭賀他勝選連任。拜登告訴記者，艾爾段重申想買美國F-16戰機，拜登則敦促土耳其不要再堅持反對瑞典加入北約。

拜登當時說，他很快會再與艾爾段談話。北約年度峰會將於7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

拜登今天致詞時說，儘管俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）企圖藉著侵略烏克蘭打壓北約，但這個軍事聯盟益加堅強，芬蘭近期加入已進一步鞏固北約，「很快會輪到瑞典」。

拜登表示：「我向你們保證會成功。」但未提供任何細節。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月30日敦促土耳其立即敲定讓瑞典加入北約，他說，瑞典已採取重要措施來化解土耳其的反對意見。

白宮否認拜登想以軍售F-16系列戰機給土耳其來交換對方點頭讓瑞典加入北約。

此外，拜登表明，在美中關係緊繃之際，美國不會在面對中國挑戰時退縮。他說：「美國不會尋求與中國衝突或對抗。中國和美國應該要能攜手合作，解決若干全球挑戰，像是氣候問題。」

他還說，「但我們準備好面對激烈競爭」，美國將捍衛自身及合作夥伴的利益。

拜登也強調，美國支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，「美國人民對烏克蘭的支持不會動搖」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）