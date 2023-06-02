義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前在義大利文化之都威尼斯發表年度新作「地中海」（Mediterranea）系列頂級珠寶，晚宴上品牌大使安海瑟薇、劉亦菲、Blackpink的LISA盛裝與會，眾星爭豔，為400件獨一無二的華美珠寶更添光芒。
寶格麗派對向來眾星雲集，女星要想脫穎而出，非得使出渾身解數，安海瑟薇身穿VERSACE金色亮片緊身禮服巧扮埃及豔后，展現性感好身材，「神仙姐姐」劉亦菲也不遑多讓，穿粉紅禮服仙氣飄飄，清新脫俗；人氣韓星LISA以一身黑色緞面露肩禮服，高雅貴氣的赫本時尚，更加襯托珠寶之美。
舞台上的眾女星比美爭豔，舞台下的寶格麗「地中海」（Mediterranea）系列頂級珠寶同樣也互映爭輝，華美的鑽石、絢麗的彩寶勾勒地中海繽紛色彩，全系列共有400件珠寶與腕表作品，其中有90件價值破百萬歐元。
地中海珠寶有三大主題，一是「Southern Radiance南方光輝」，以地中海的藍色海洋為靈感，其中Mediterranean Muse地中海謬思藍寶石項鍊，充滿對地中海生命之美的頌讚；「Roman Pillar羅馬榮光」，是以羅馬的雄偉建築為靈感，其中Roman Esedra羅馬殿堂祖母綠項鍊，主石是一顆偌大懾人的68.88克拉哥倫比亞祖母綠，鑲嵌在六邊形鍊墜上，完美呼應羅馬建築之美；第三系列是「East Meets West東西邂逅」，一件Oriental Buds東方花蓓彩寶項鍊，主石是13.34克拉骨董枕型切割哥倫比亞祖母綠，勾勒拜占庭建築東西交匯的幾何風格。
另有一款Giardino Marino Grande頂級珠寶神秘表，以精湛手工藝將魚兒、貝殼、海葵、珊瑚等裝飾其間，詮釋充滿生命力的海底世界，整只耗費3900工時才得以完成。
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