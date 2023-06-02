大陸央視國際時訊2日報導，6月1日晚上，正在新加坡出席香格里拉對話會的中國國防部新聞發言人譚克非在媒體會上公布，中國國防部長李尚福和新加坡國防部長黃永宏在雙邊會見後，見證中星兩國簽署建立直通保密電話通信線路諒解備忘錄。李尚福在台灣問題上表示，絕不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，絕不允許外部勢力「以台制華」，絕不承諾放棄使用武力。

李尚福在會見中重申了中方在台灣問題上的堅定立場。他表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許民進黨當局「挾洋謀獨」，絕不允許外部勢力「以台制華」，絕不承諾放棄使用武力。

關於中國與東協關係，李尚福指出，亞太是我們的共同家園，繁榮穩定是各國人民的共同心願。東協是地區和國際舞台上維護和平、促進發展的一支重要力量。中方堅定支援東協在地區架構中的中心地位，支持東協共同體建設，支持東協保持戰略自主，致力於推動構建更為緊密的中國東協命運共同體。

新加坡國防部發文告指出，這種高級別的公開溝通管道對於加強相互理解和信任非常重要。諒解備忘錄和星中防長對話都是加強版防務交流和安全合作協定下的倡議。