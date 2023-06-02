近日一民進黨女性前黨工踢爆，曾在婦女部工作時遭到導演「輝哥」性騷擾。對此，作品享譽國際的台灣微縮模型藝術家鄭鴻展表示，自己這輩子最討厭三個人，「輝哥」就是其中之一，他還披露該導演的過往為人，直言「今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字，切莫得意忘形。」

鄭鴻展昨（1）日在臉書發文表示，要聊聊他認識的「輝哥」，這輩子到目前為止自己有3個很討厭的人，都是曾經的好友，其中一位就是學弟「輝哥」，自己當時是稱對方「小薛」。鄭表示，小薛15歲時想要考復興商工美工科，「當時我還教他畫素描、水彩。隔年他順利考上。」

鄭鴻展接著指出，小薛24歲時混得不是很好，自己除了幫忙介紹工作，還安排拍片機會，之後由於2人工作的關係沒有深交，直到2010年才因為偶然的機會，重新有了接觸。

但事情的發展卻急轉直下，鄭鴻展表示，「小薛儼然變成了我學長，教訓了我起來，大談他的工作哲理，說他有多厲害，認識了多少名人，多屌之類的話語。」其中有一句話更是讓他銘記在心，「鴻展，要比誰賺的錢多，你不會比我多啦。」

「輝哥」與民進黨高層的合照近日陸續曝光事（徐巧芯辦公室提供／丁上程台北傳真）

疑似性騷擾前黨工的「輝哥」 蔡英文「嗨，輝哥，好久不見」影片已被下架。（翻攝自臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯提供多張導演「輝哥」與民進黨高層的合照，直指民進黨部主管是不是因為該導演與高層關係良好，所以直至今日才願意處理事件？（徐巧芯辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨台北市議員徐巧芯提供多張導演「輝哥」與民進黨高層的合照，質疑民進黨部主管是不是因為該導演與高層關係良好，所以直至今日才願意處理事件？（徐巧芯辦公室提供／丁上程台北傳真）

台北市議員徐巧芯在PTT公布，導演「輝哥」與民進黨高層的合照。（圖截自PTT）

對於小薛說的話，鄭鴻展強調自己在那幾年就是一個喜歡工作，樂在工作、愛喝兩杯的平面設計師而已，小薛不用什麼知恩圖報沒關係，然而那句話羞辱、傷痛了我，「我黯然的流下了眼淚，小薛也沒聯繫了。」

鄭鴻展還談到，自己曾經是個有宗教信仰的人，「選擇了放下、原諒這個人的言語（但其實根本忘不了）」。直到醒悟宗教對人生的負面問題毫無幫助後，「我改觀了，討厭一個人就是討厭，沒什麼不可說的，不然最後生病的是自己。是的，我就是非常討厭這個人。」

鄭鴻展還稱，他這幾年在一些媒體報導上看過小薛的作品，「這些成就是你努力出來的，我恭喜你。即使這些影片站在創作的領域上你的東西並不出眾，不是我的胃口。」鄭還提到兩個人的共同好友邱姓導演，稱小薛高中畢業就把邱導當偶像，「連說話、虧妹的方式和嘴臉都跟他一模一樣，說實在話我真的很作噁。你該學的是他的創作思想」。

對於小薛現在深陷性騷擾風暴，鄭鴻展也直言，「我們都老了，都應知檢點，今天你的獸行被人公諸於眾，我心裡只想送你幾個字『切莫得意忘形』。」

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