輝達執行長黃仁勳昨（1日）強調，下一代晶片仍將由台積電代工生產，駁斥市場傳出有可能轉單的消息，黃仁勳也說明，為何長期依賴台灣半導體，「台積電擁有世界級製程技術、巨大產能和難以置信的敏捷性，能快速滿足訂單需求，且半導體生態圈很豐富，這些優勢很難在短時間內被取代。」

黃仁勳此番說法算是進一步澄清，日前全球媒體及分析師問答時提到，「輝達會追求多元供應鏈，除了台積電之外，部分產品會找三星，且對於與英特爾合作持開放態度」後，市場出現台積電訂單恐遭瓜分的討論。

黃仁勳強調，輝達本周發表的各項產品，包括繪圖晶片、中央處理器（CPU）晶片及Grace Hopper超級晶片等，都是由台積電生產。

此外，黃仁勳也提到台積電美國廠跟台灣廠的差異，他認為，美國設廠需要更多時間才有辦法生產先進製程的晶片，且還有裝機、提升產能等過程，或許要數十年時間才能建立完整供應鏈。

相較之下，黃仁勳表示，輝達已經能完全信任台灣廠的運作模式，無論良率和成本都很棒，加上生態圈也很豐富，這些優勢都無法在短時間內被取代。

事實上，台積電創辦人張忠謀先前也提到，晶片生產集中在少數國家是有原因的，主要跟亞洲人、工作文化有關，如果設備在半夜故障，在美國要到隔天早上才會有人來修理，但如果在台灣，即使半夜2點，工程師或技術人員在睡覺，接到電話也會穿衣服出門維修，這就是工作文化產生的競爭力。