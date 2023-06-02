英王查爾斯在羅馬尼亞中西部外西凡尼亞（Transylvania）的度假別墅

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利為了和鏡報報業集團（Mirror Group Newspapers）打官司，控告對方竊聽電話，下周將罕見返英短暫停留，但據說老爸查爾斯打算出國，兩人恐怕不會碰到面。

據《電訊報》（The Telegraph）和《澳洲新聞網》（news.com.au）報導，查爾斯打算單獨出國5天，到羅馬尼亞中西部外西凡尼亞（Transylvania）的家度假，順便健行。由於兩人行程無法配合，因此很可能錯過彼此。

而大約就在1個月前，哈利才隻身返英，出席查爾斯的加冕典禮，他在典禮前一晚搭機抵英，參加完倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的典禮不到兩小時，就匆匆趕回加州，和妻子梅根及兒女團聚。據說他在英國蜻蜓點水返鄉期間，並未和任何家人私下會面。

👑 The King will miss the Duke of Sussex’s visit to London next week as he plans to go hiking on his own in Transylvania, The Telegraph understands https://t.co/c8DSL1CzwN — The Telegraph (@Telegraph) May 31, 2023

近幾個月來，哈利和查爾斯的父子關係幾乎跌落谷底。不過，據《太陽報》（The Sun）報導，王室消息人士透露，兩人在近年緊張變本加厲後，已表達想要重修舊好的意願。

另一方面，據大英新聞台報導，哈利和妻子梅根在網飛（Netflix）系列紀錄片連環爆料，大掀英國王室核心成員舊帳後，如今已經沒有猛料可爆，因此可能轉往幕後。

王室專家雷伊（Charles Rae）說，查爾斯得知相關消息後鬆了口氣。他直言，每當哈利和梅根在一起時，王室成員都小心翼翼，注意自己說的每一句話。他說，王室成員可不想在紀錄片或回憶錄中看到自己說過的話被拿來大做文章。