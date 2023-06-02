中國物流與採購聯合會發布5月份中國物流業景氣指數為51.5％，較上月下降2.3個百分點；中國倉儲業指數為51.3％，較上月下降2.4個百分點。物流業景氣指數繼續保持擴張，但景氣水準略有下降，顯示出新增需求尚有不足，內生動力仍需增強。

據第一財經，中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，從指數上看，「九降二升」，其中庫存周轉次數指數和固定資產投資完成額指數較上月回升。從區域看，東中西部地區均位於擴張區間。

另從企業規模看，大中型物流企業物流業務需求保持穩定，小微型物流企業物流需求較上月仍有減少。後期仍需繼續關注穩投資、促消費和穩就業相關政策效果，加快物流行業恢復發展。

業務總量指數和新訂單指數下降。5月份，業務總量指數為51.5％，月減2.3個百分點；新訂單指數為49.7％，月減2.6個百分點。顯示出市場需求不足，業務量相應有所放緩。

固定資產投資完成額指數回升。5月份固定資產投資完成額指數月增1.4個百分點，顯示出物流行業相關固定資產投資完成效率保持增長。

從後期走勢看，業務活動預期指數保持在55％左右高位區間，企業依然看好鐵路運輸業、航空運輸業和郵政快遞業和多式聯運領域。顯示出物流市場信心總體保持穩定。