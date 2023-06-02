西區「龍頭」金塊與東區「老八」熱火進行的NBA總冠軍賽G1，2日在丹佛正式開打，靠著賈瑪莫瑞已經拿下24分，「小丑」約基奇也拿15分、12助攻與9籃板的準大三元數據，金塊打完前3節，取得84比63大幅領先，熱火只能希望末能否有機會完成大反撲。

一開賽金塊就殺出奇兵，首節得分最高的並非約基奇或賈瑪莫瑞，而是單節進帳12分的阿隆戈登，反觀約基奇首節只拿4分、6助攻，也讓金塊打完首節，取得29比20領先；不過打到上半場還剩7分20秒，阿德巴約揮肘「打臉」麥克波特，也讓局面產生變化。

熱火靠著阿德巴約、吉米巴特勒兩人聯手，攜手縮小差距到6分，可是金塊馬上換回約基奇，攜手賈瑪莫瑞打出9比0攻勢，轉眼擴大領先到15分，更在打完上半場，金塊59比42領先，賈瑪莫瑞半場拿下18分，阿隆戈登也有14分，約基奇10分、10助攻。

熱火下半場開始就打出7比0小高潮追上，幸好賈瑪莫瑞隨即連兩次「三分打」止血，甚至靠著波普三分外線，以及布魯斯布朗連拿5分，金塊不僅重新擴大領先，更把差距擴大到24分，前3節打完，金塊84比63大幅領先，約基奇已拿15分、12助攻與9籃板。