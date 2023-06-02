據濟南量子技術研究院微信公眾號「濟南量子」2日消息，近日，中國大陸首個量子資訊技術領域國家標準《量子計算術語和定義》通過大陸國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批准，正式發布，將於2023年12月1日開始實施，標準編號GB／T 42565-2023。

該標準是大陸全國量子計算與測量標準化技術委員會（SAC／TC 578）首個獲批發布的國家標準，由中國科學技術大學和濟南量子技術研究院牽頭制定，規範了量子計算通用基礎、硬體、軟體及應用方面相關的術語和定義，為量子計算領域相關科研報告編寫、標準制定、技術檔編制等工作提供規範指導，為中國大陸量子資訊技術領域科技、產業、標準化協同發展奠定了堅實基礎。

2020年11月，《量子計算術語和定義》國標制定專案正式立項，由中國科學技術大學和濟南量子技術研究院牽頭，科大國盾量子技術股份有限公司、中國科學院計算技術研究所、中國資訊通信研究院等20餘家單位共同起草。《量子計算術語和定義》國家標準的正式發布，有利於避免本領域術語使用的歧義和誤解，減少所有利益相關者的概念混淆問題，為科研人員、技術人員、企業、潛在客戶等提供共同語言，進一步推動量子計算技術研究、交流與應用，為未來實現相容性和互通性提供重要支撐，為量子計算技術標準化工作打下堅實的基礎。

濟南量子技術研究院作為中國大陸最早成立的量子領域專門研究機構，率先布局量子資訊技術領域標準化工作。2019年初，牽頭組建了中國大陸首個量子資訊技術領域標委會——全國量子計算與測量標準化技術委員會（SAC／TC 578），並承擔祕書處工作。標委會已在術語定義、光學頻率梳、亂數產生器等領域開展標準研製工作，目前歸口在研國家標準8項，發布國家標準1項。

未來，濟南量子技術研究院將依託大陸全國量子計算與測量標準化技術委員會，繼續發揮標準化引領帶動作用，打造集標準制定、標準驗證和標準創新為一體的綜合支撐平台，構築國家量子資訊技術標準體系，全力打造國家級「量子＋」標準應用示範基地，以標準助推量子科技成果工程化、產業化。